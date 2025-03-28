Адвокат не согласился с тем, что главред «Вечерних ведомостей» сбежал

Владислав Постников (Фото: vpostnikov2021 / VK)

Главный редактор интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников не скрывался от сотрудников полиции после задержания, а просто не пошел оформлять протокол, так как его официально не вызывали на процедуру. Об этом заявил адвокат Георгий Краснов.

Полицейские задержали Постникова 28 марта после его выхода из спецприемника в Нижнем Тагиле Свердловской области, где он отбывал административный арест за публичную демонстрацию экстремистской символики. В правоохранительных органах тогда сообщили ТАСС, что Постников сбежал из служебного автомобиля, в момент, когда его доставляли в отдел полиции. «Предполагается, что он может скрыться за границей», — заявили там.

«Мы не согласны с формулировкой «сбежал». Он с 11:30 сегодня свободный человек. Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, потому что его официально не вызвали на него. Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится», — прокомментировал Краснов.

Ранее, 28 февраля 2025 года нижнетагильская полиция выявила пост в телеграм-канале Постникова от 21 сентября 2021 года с фоторепортажем, на котором видны «лимоновцы» с символом Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в России). 4 марта 2025 года полиция выявила еще один пост от 25 октября 2020 года. Позже полиция обнаружила еще два поста с экстремистской символикой в телеграм-канале Постникова от 25.10.2020 и от 21.09.2021.

Постников был задержан в Екатеринбурге 28 февраля, на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 кодекса России об административных правонарушениях — публичная демонстрация экстремистской символики. Позднее суд арестовал его на 14 суток. После того, как срок ареста истек, он был вновь задержан и арестован на 14 суток, суд признал его виновным по той же статье.