 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Bloomberg спрогнозировал нехватку туалетной бумаги в США из-за пошлин

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Американцы могут столкнуться с нехваткой туалетной бумаги из-за новых таможенных пошлин президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Политик планирует повысить пошлины на канадскую древесину хвойных пород до 27%, а также ввести дополнительные сборы, чтобы в итоге увеличить ставку до 50%, пишет агентство. Эти тарифы могут повлиять на доступность северной беленой крафт-целлюлозы из хвойных пород (NBSK), которая является ключевым компонентом при производстве туалетной бумаги и бумажных полотенец.

По словам председателя консалтинговой компании TTOBMA, анализирующей рынок лесоматериалов, Брайана Макклея, доля NBSK в туалетной бумаге составляет, в частности, около 30%, доля в бумажных полотенцах — 50%. NBSK поставляется в основном из Канады.

Канада отложила введение новых пошлин до апреля после решения Трампа
Политика
Доминик Леблан

Повышение пошлин может привести к нехватке туалетной бумаги или повышению цен на нее, отмечает агентство.

В начале февраля Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на канадские товары. В ответ Канада решила обложить пошлинами американские товары. С тех пор президент США уже дважды откладывал введение пошлин, в последний раз — до 2 апреля.

Читайте РБК в Telegram.

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России

Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео

В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок

У россиян вырос уровень счастья

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

В России предложили ужесточить требования к такси

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
туалетная бумага США тарифы таможенные пошлины Канада
Материалы по теме
Канада отложила введение новых пошлин до апреля после решения Трампа
Политика
Канада подала иск в ВТО против таможенных пошлин США
Политика
Трамп отложил повышение пошлин для Канады через шесть часов после анонса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 90,54 (-1,46) Инвестиции, 09:30 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 83,83 (-0,37) Инвестиции, 09:30
Дзюба рассказал, когда планирует завершить карьеруСпорт, 16:33
Путин встретился с главой Ленинградской области ДрозденкоПолитика, 16:31
Путин выразил соболезнования премьеру Мьянмы в связи с землетрясениемОбщество, 16:31
Россия вернула тела 43 погибших военных⁠Политика, 16:26
Адвокат не согласился с тем, что главред «Вечерних ведомостей» сбежалОбщество, 16:23
На Украине сочли переходом красных линий новый проект сделки с СШАПолитика, 16:15
В аварии батискафа в Хургаде погибли женщина и двое детей из ВыборгаОбщество, 16:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg спрогнозировал нехватку туалетной бумаги в США из-за пошлинЭкономика, 16:04
В России перестали покупать новые автомобили. Эксперты назвали причиныАвто, 15:53
Украина сообщила, что ей передали тела 909 военныхПолитика, 15:46
В PFL рассказали, когда Усман Нурмагомедов проведет следующий бойСпорт, 15:44
Как искусственный интеллект становится партнером бизнесаОтрасли, 15:43
В Бангкоке в шахте лифта оказались заблокированными около 20 человекОбщество, 15:42
Песков назвал критерии назначения Паслера во главе Свердловской областиПолитика, 15:37