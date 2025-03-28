Bloomberg спрогнозировал нехватку туалетной бумаги в США из-за пошлин

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Американцы могут столкнуться с нехваткой туалетной бумаги из-за новых таможенных пошлин президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Политик планирует повысить пошлины на канадскую древесину хвойных пород до 27%, а также ввести дополнительные сборы, чтобы в итоге увеличить ставку до 50%, пишет агентство. Эти тарифы могут повлиять на доступность северной беленой крафт-целлюлозы из хвойных пород (NBSK), которая является ключевым компонентом при производстве туалетной бумаги и бумажных полотенец.

По словам председателя консалтинговой компании TTOBMA, анализирующей рынок лесоматериалов, Брайана Макклея, доля NBSK в туалетной бумаге составляет, в частности, около 30%, доля в бумажных полотенцах — 50%. NBSK поставляется в основном из Канады.

Повышение пошлин может привести к нехватке туалетной бумаги или повышению цен на нее, отмечает агентство.

В начале февраля Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на канадские товары. В ответ Канада решила обложить пошлинами американские товары. С тех пор президент США уже дважды откладывал введение пошлин, в последний раз — до 2 апреля.