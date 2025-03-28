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Как защититься от мошенников ,  
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СК запросил у суда запрет определенных действий для участника шоу «Голос»

СК запросил у суда запрет определенных действий для певца Эмиля Кадырова
Сюжет
Как защититься от мошенников
Эмиль Кадыров
Эмиль Кадыров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Следствие попросило избрать в качестве меры пресечения певцу Эмилю Кадырову, задержанному за махинации с «Пушкинскими картами», запрет определенных действий. Информация об этом содержится в карточке дела на сайте Черемушкинского суда Москвы.

26 марта полиция задержала подозреваемых в хищениях на сумму более 1 млн руб. при реализации федеральной программы «Пушкинская карта», среди них оказался и Кадыров.

За махинации с «Пушкинскими картами» задержали участника шоу «Голос»
Общество
Эмиль Кадыров

Программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 года. В ее рамках школьники, студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 14 до 22 лет получают на специальную карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение музеев, театров, кинотеатров и других культурных учреждений.

Злоумышленники, по данным СК, подали заявку от лица киноконцертного зала «Эльдар» в Москве на платформу для участия в программе «Пушкинская карта». Один из соучастников был назван музыкальным исполнителем. Аферисты заявили культурные мероприятия без цели их посещения, всего был приобретен 321 билет.

Сумма хищений, по информации следствия, составила более 1 млн руб. СК возбудил уголовное дело против участников организованной преступной группы по ч. 4 ст. 159 УК, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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Теги
Следственный комитет суд артисты «Пушкинская карта»
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