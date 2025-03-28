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Политика ,  
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ФСБ пресекла попытку контрабанды военной продукции с участием украинца

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали двоих россиян и украинца за попытку незаконного вывоза продукции военного назначения за границу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Белгородской области.

«Два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава <...> гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения», — сообщили в службе.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело о покушении на незаконное перемещение через границу России с государствами — членами ЕАЭС военной техники (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса). Им грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

В декабре таможенники задержали в Москве иностранного студента за контрабанду боевой экипировки в Китай. У него обнаружили более 100 предметов военного назначения, включая российские и советские бронежилеты, бронеплиты и гильзы. В отношении обвиняемого возбудили два уголовных дела о контрабанде военной техники.

А в ноябре на Урале таможенники перехватили контрабанду продукции военного назначения в Белоруссию. Речь идет о пяти генераторах для боевых машин десанта БМП-1, БМП-2, которые житель Челябинска приобрел для перепродажи за рубежом.

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ФСБ контрабанда криминал военная продукция Белгородская область
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