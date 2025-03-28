ФСБ пресекла попытку контрабанды военной продукции с участием украинца
Сотрудники ФСБ задержали двоих россиян и украинца за попытку незаконного вывоза продукции военного назначения за границу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Белгородской области.
«Два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава <...> гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения», — сообщили в службе.
В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело о покушении на незаконное перемещение через границу России с государствами — членами ЕАЭС военной техники (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса). Им грозит наказание до десяти лет лишения свободы.
В декабре таможенники задержали в Москве иностранного студента за контрабанду боевой экипировки в Китай. У него обнаружили более 100 предметов военного назначения, включая российские и советские бронежилеты, бронеплиты и гильзы. В отношении обвиняемого возбудили два уголовных дела о контрабанде военной техники.
А в ноябре на Урале таможенники перехватили контрабанду продукции военного назначения в Белоруссию. Речь идет о пяти генераторах для боевых машин десанта БМП-1, БМП-2, которые житель Челябинска приобрел для перепродажи за рубежом.
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