 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Эрдоган сообщил Путину, что готов оказать помощь в переговорах по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / АР / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество стран и ряд региональных вопросов. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на администрацию президента Эрдогана.

«Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения конфликта между Россией и Украиной, и <...> готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров», — цитирует NTV пресс-службу администрации Эрдогана.

О телефонном разговоре российского и турецкого президентов также сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран обсудили консультации экспертных групп России и США в Эр-Рияде и возможное возобновление черноморской инициативы по безопасному судоходству и устранению препятствий для поставок зерна.

Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу, подчеркнула пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган обсудили возобновление зерновой сделки
Политика
Владимир Путин

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по Сирии. Турецкий лидер заявил, что двум странам важно продолжать работать для достижения стабильности в стране, а также для соблюдения прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения Сирии.

Путин также поздравил турецкого коллегу с предстоящим праздником Ураза-байрам 30 марта. Москва и Анкара продолжат контакты на различных уровнях, сообщили на сайте Кремля.

Читайте РБК в Telegram.

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России

Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео

В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок

У россиян вырос уровень счастья

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

В России предложили ужесточить требования к такси

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Турция Россия телефонные переговоры конфликт на Украине Сирия
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Эрдоган оценил как «скромный шаг к миру» отказ России от атак энергетики
Политика
Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Политика
Кремль назвал условия запуска новой «черноморской инициативы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 90,54 (-1,46) Инвестиции, 09:30 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 83,83 (-0,37) Инвестиции, 09:30
Рейтинг судей РПЛ со следующего сезона станет публичнымСпорт, 15:06
Игрок «Миннесоты» восхитился поступком Овечкина в адрес ФлериСпорт, 15:05
СК запросил у суда запрет определенных действий для участника шоу «Голос»Общество, 15:03
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:56
Усадьбы со львом и грифоном в центре Москвы признали памятниками культурыНедвижимость, 14:55
В Кремле заявили, что запросов о помощи от Таиланда и Мьянмы еще не былоОбщество, 14:54
В Кремле объяснили слова Путина про внешнее управление на УкраинеПолитика, 14:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нужные люди: кого и как брать на работу в ИндииОтрасли, 14:42
Кремль связал отказ ЕС ослабить санкции с нежеланием «идти по пути мира»Политика, 14:42
Москалькова сообщила о воссоединении четырех семей из России и УкраиныПолитика, 14:40
В Курской области подорвался вспахивавший поле тракторПолитика, 14:37
Глава «Росатома» назвал передачу ЗАЭС под управление США фантастикойПолитика, 14:34
«Купите и молитесь». Почему план GameStop по покупке биткоина не сработалКрипто, 14:34
Героя России Тибилова похоронят во ВладикавказеПолитика, 14:32