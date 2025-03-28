Эрдоган сообщил Путину, что готов оказать помощь в переговорах по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / АР / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество стран и ряд региональных вопросов. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на администрацию президента Эрдогана.

«Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения конфликта между Россией и Украиной, и <...> готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров», — цитирует NTV пресс-службу администрации Эрдогана.

О телефонном разговоре российского и турецкого президентов также сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран обсудили консультации экспертных групп России и США в Эр-Рияде и возможное возобновление черноморской инициативы по безопасному судоходству и устранению препятствий для поставок зерна.

Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу, подчеркнула пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по Сирии. Турецкий лидер заявил, что двум странам важно продолжать работать для достижения стабильности в стране, а также для соблюдения прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения Сирии.

Путин также поздравил турецкого коллегу с предстоящим праздником Ураза-байрам 30 марта. Москва и Анкара продолжат контакты на различных уровнях, сообщили на сайте Кремля.