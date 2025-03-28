Комитет Думы одобрил ужесточение наказания за фейки и призывы к санкциям

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Комитет Госдумы по госстроительству порекомендовал палате рассмотреть и принять в первом чтении законопроект, ужесточающий уголовные наказания за дискредитацию армии России и призывы к санкциям, а также за помощь решений международных организаций, в которых не участвует Россия.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Речь идет о проекте федерального закона № 871724-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Комитет предложил рассмотреть документ на пленарном заседании 2 апреля.

В нижнюю палату парламента этот законопроект внесла межфракционная группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки предлагают внести в ст. 284.2 Уголовного кодекса — призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, ее граждан или юридических лиц — и ст. 280.3 УК — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Депутаты предложили лишать свободы на срок до пяти лет или назначать штраф 1–3 млн руб. за призывы из корыстных побуждений или по найму к введению санкций (сейчас уголовная ответственность наступает при повторном нарушении и предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или до трех лет лишение свободы со штрафом до 200 тыс. руб.).

Законопроект вводит также уголовную ответственность со сроком до семи лет и возможность конфискации имущества для содействующих международным организациям вопреки российским интересам, в том числе Международному уголовному суду. Этих лиц планируется также признавать иноагентами.

За дискредитацию российской армии «из корыстных побуждений или по найму» решили ввести штраф до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до семи лет — при отягчающих обстоятельствах. Сейчас эти меры принимают в случае повторного нарушения закона.