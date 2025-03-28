В Белоруссии пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде

Фото: Верховный суд Белоруссии

Верховный суд Белоруссии признал умершего пособника фашистов Семена Серафимовича виновным в совершении геноцида, сообщила пресс-служба суда.

«Верховный суд Республики Беларусь приговорил Серафимовича Семена Степановича признать виновным в геноциде — действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы», — заявили в суде.

Установлено, что Серафимович лишил жизни не менее 4 тыс. человек, в их числе более 620 детей. В связи со смертью обвиняемого приговор вынесен без назначения наказания.

«Беларусь сегодня» писала, что Серафимович добровольно вступил в военизированное подразделение районной вспомогательной полиции на территории местечка Мир в 1941 году, а затем возглавил его и добровольно участвовал в карательных операциях. Материалы его уголовного дела занимают 30 томов.

После 1945 года Серафимович бежал в Великобританию и несколько десятилетий жил в предместье Лондона. Британские детективы заинтересовались его делом только в 1993 году, пособник фашистов был арестован, но так и не дожил до приговора.

О начале рассмотрения дела Верховным судом Белоруссии стало известно в феврале 2025 года. Всего по уголовному делу проходят 54 свидетеля.