В Приморье турист попытался вывезти лапы гималайского медведя в Китай

Фото: Дальневосточное таможенное управление

Приморские таможенники задержали туриста, который пытался вывезти пять лап гималайского медведя в Китай. Об этом сообщила Уссурийская таможня.

Незаконный груз обнаружила служебная собака по кличке Зара в автомобильном пункте пропуска «Пограничный». Турист — 44-летний мужчина с рюкзаком — заметно нервничал, уточнили в таможне.

При досмотре его багажа сотрудники таможни нашли вакуумные пакеты с частями животного весом около 4 кг. У туриста не было разрешительных документов на вывоз дериватов.

«Экспертиза установила, что это фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид попадает под действие Конвенции СИТЕС и допускается к вывозу при наличии пассажирской таможенной декларации и разрешения от Росприроднадзора», — говорится в сообщении.

Возбуждены два дела об административных правонарушениях по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении ограничений. Правонарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Медвежьи лапы считаются деликатесом в странах Азии: их используют в приготовлении супов и жарят на решетке. Также медвежьи лапы используются в китайской традиционной медицине как средство от неврастении и ревматоидного артрита.

В 2024 году инспекторы таможни задержали гражданина Северной Кореи, который хотел вылететь в Пхеньян с лапами гималайского медведя в багаже. Он вез термопакеты с 12 лапами.