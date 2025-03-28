В Приморье турист попытался вывезти лапы гималайского медведя в Китай
Приморские таможенники задержали туриста, который пытался вывезти пять лап гималайского медведя в Китай. Об этом сообщила Уссурийская таможня.
Незаконный груз обнаружила служебная собака по кличке Зара в автомобильном пункте пропуска «Пограничный». Турист — 44-летний мужчина с рюкзаком — заметно нервничал, уточнили в таможне.
При досмотре его багажа сотрудники таможни нашли вакуумные пакеты с частями животного весом около 4 кг. У туриста не было разрешительных документов на вывоз дериватов.
«Экспертиза установила, что это фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид попадает под действие Конвенции СИТЕС и допускается к вывозу при наличии пассажирской таможенной декларации и разрешения от Росприроднадзора», — говорится в сообщении.
Возбуждены два дела об административных правонарушениях по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении ограничений. Правонарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товара.
Медвежьи лапы считаются деликатесом в странах Азии: их используют в приготовлении супов и жарят на решетке. Также медвежьи лапы используются в китайской традиционной медицине как средство от неврастении и ревматоидного артрита.
В 2024 году инспекторы таможни задержали гражданина Северной Кореи, который хотел вылететь в Пхеньян с лапами гималайского медведя в багаже. Он вез термопакеты с 12 лапами.
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