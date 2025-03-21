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Общество ,  
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Таможенники в Уфе изъяли голову крокодила у туриста из Таиланда

Фото: Приволжское таможенное управление
Фото: Приволжское таможенное управление

Сотрудники таможни изъяли высушенную голову крокодила у туриста из таиландского Утапао в аэропорту Уфы. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Пассажир пояснил, что приобрел чучело головы крокодила в Таиланде для себя. Документы, подтверждающие покупку, и сертификат, разрешающий ввоз экзотического товара, турист не предъявил. Он сообщил, что не знал о необходимости декларировать такой сувенир.

«Дериват был выявлен при помощи сканера в багаже мужчины во время таможенного контроля в зеленом коридоре. Пассажир пояснил, что купил в Таиланде голову крокодила для личной коллекции», — заявила пресс-секретарь Башкортостанской таможни Юлия Болгарова.

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Фото:ФТС России

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое чучело действительно является головой крокодила. На товар распространяется действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении туриста возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям о недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП) и несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП). Чучело головы крокодила у пассажира конфисковали. Теперь ему предстоит выплатить штраф.

Ввоз товаров, которые подпадают под действие конвенции СИТЕС, осуществляется только при наличии разрешительных документов, заявил исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста «Аэропорт Уфа» Александр Лопухов. Также необходимо пройти процедуру таможенного декларирования груза.

По словам Лопухова, с правилами ввоза товаров можно ознакомиться в зоне таможенного контроля в аэропорту, а также на сайте Федеральной таможенной службы. В случае затруднительных ситуаций следует обратиться к инспектору.

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