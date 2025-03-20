ФСБ предотвратила теракт у здания районной администрации в Мариуполе
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в теракт в Мариуполе у здания районной администрации. Об этом сообщило управление ведомства по Донецкой Народной Республике, передает ДАН.
Силовики задержали «с поличным» местного жителя, который, по информации ФСБ, был причастен к подготовке теракта. В ведомстве полагают, что целью были представители органов местной власти.
Перед задержанием мужчина достал из тайников компоненты самодельного взрывного устройства. Его он планировал разместить у здания Приморской районной администрации, сообщили в ФСБ.
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