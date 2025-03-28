МЧС эвакуировало двух выживших под лавиной в Магаданской области туристов
Сотрудники МЧС эвакуировали с перевала в Магаданской области двух туристов, выживших после схода лавины, сообщила пресс-служба ведомства.
Туристов нашли утром 28 марта. Спасателям не удалось посадить вертолет ближе, чем в 5 км от места происшествия, из-за облачности и тумана, это расстояние они преодолели по скалам в снегоступах.
«В сложных погодных условиях три часа спасатели спускали их на носилках к подножию горы, где их ждала медицинская помощь. Бортом Ми-8 МЧС России эвакуированные будут доставлены и переданы медикам», — говорится в сообщении.
В спасательной операции участвовали 40 человек и 14 единиц техники.
27 марта группа из шести туристов попала под сход снега на высоте 2000 м. Это произошло на перевале Дядя Ваня в Ягоднинском округе Магаданской области. Четверо туристов погибли. Все они были членами туристического клуба Московского государственного университета.
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