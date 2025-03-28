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Военная операция на Украине ,  
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Маск спрогнозировал мирное соглашение между Россией и Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск считает, что конфликт между Россией и Украиной завершится заключением мирного соглашения. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — сказал Маск.

По его словам, во многом завершению конфликта будут предшествовать усилия президента США Дональда Трампа, чей план — единственное условие, которое, по словам Маска, «точно сработает».

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С начала 2025 года президент России Владимир Путин провел с Трампом два телефонных разговора. Первая беседа президентов состоялась 12 февраля, вторая — 18 марта. По итогам разговора Путин согласился на предложение Трампа о том, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и «сразу дал российским военным соответствующую команду», сообщили в Кремле. Согласие на временное перемирие дал и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщала представитель администрации США Кэролайн Левитт, Трамп и Путин «согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром».

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