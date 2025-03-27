 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

АПЛ «Пермь» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты &laquo;Циркон&raquo; в Белом море, 2024 год
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Белом море, 2024 год (Фото: Минобороны России / Telegram)

Атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М «Пермь» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск.

«Пермь» среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», — говорится в сообщении.

С учетом оснащения подводную лодку будут конструировать иначе, чем другие АПЛ проекта 885М «Ясень-М».

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана «НПО машиностроения». Ее точные технические характеристики не раскрываются. Ракета способна поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км.

«Пермь» — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, построенная на предприятии «Севмаш» в Архангельской области. Подлодка была заложена летом 2016 года. Автономность АПЛ составляет 100 суток.

Минобороны показало запуски «Цирконов» в Средиземном море
Политика

Ранее Путин прилетел в Мурманск для участия в VI Международном арктическом форуме. Он стартовал 26 марта и проходит под девизом «На Севере — жить!».

Ключевыми темами обсуждения форума заявлены стратегия Северного морского пути и формирование новых логистических цепочек, сохранение уникальной природы, поддержка туризма, привлечение новых кадров, совершенствование государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
подводная лодка гиперзвуковая ракета ракеты «Циркон»
Материалы по теме
Минобороны показало запуски «Цирконов» в Средиземном море
Политика
Учения с применением ракет «Циркон» и «Калибр» прошли в Средиземном море
Политика
Военно-морскому флоту передали атомную подводную лодку «Архангельск»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Капризов вернулся к тренировкам на льду после операцииСпорт, 19:09
Гладков сообщил об ударах ВСУ по шести муниципалитетам областиПолитика, 19:09
АПЛ «Пермь» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»Политика, 19:01
Против экс-главы музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующихОбщество, 18:55
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:54
«Последняя афера Трампа». Сенатор о планах по крипторегулированию в СШАКрипто, 18:54
В КХЛ забросили шайбу за рекордные три секунды с начала периодаСпорт, 18:52
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Медведев предложил лишать полученного с нарушениями гражданстваПолитика, 18:51
Путин призвал сделать Арктику комфортной и привлекательной для жизниПолитика, 18:44
Зеленский подписал закон о переименовании судов на УкраинеПолитика, 18:42
Семейная пара из Татарстана погибла при крушении батискафа в ЕгиптеОбщество, 18:40
В Минюсте и Минфине прошли выемки по делу топ-менеджеров «Роснано»Политика, 18:32
ЦБ понизил официальный курс евро почти на ₽1,5Инвестиции, 18:22
Клуб НХЛ с рекордсменом сборной России сменил главного тренераСпорт, 18:20