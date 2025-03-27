АПЛ «Пермь» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Белом море, 2024 год

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Белом море, 2024 год (Фото: Минобороны России / Telegram)

Атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М «Пермь» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск.

«Пермь» среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», — говорится в сообщении.

С учетом оснащения подводную лодку будут конструировать иначе, чем другие АПЛ проекта 885М «Ясень-М».

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана «НПО машиностроения». Ее точные технические характеристики не раскрываются. Ракета способна поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км.

«Пермь» — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, построенная на предприятии «Севмаш» в Архангельской области. Подлодка была заложена летом 2016 года. Автономность АПЛ составляет 100 суток.