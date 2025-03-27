АПЛ «Пермь» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М «Пермь» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск.
«Пермь» среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», — говорится в сообщении.
С учетом оснащения подводную лодку будут конструировать иначе, чем другие АПЛ проекта 885М «Ясень-М».
Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана «НПО машиностроения». Ее точные технические характеристики не раскрываются. Ракета способна поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км.
«Пермь» — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, построенная на предприятии «Севмаш» в Архангельской области. Подлодка была заложена летом 2016 года. Автономность АПЛ составляет 100 суток.
Ранее Путин прилетел в Мурманск для участия в VI Международном арктическом форуме. Он стартовал 26 марта и проходит под девизом «На Севере — жить!».
Ключевыми темами обсуждения форума заявлены стратегия Северного морского пути и формирование новых логистических цепочек, сохранение уникальной природы, поддержка туризма, привлечение новых кадров, совершенствование государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике.
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