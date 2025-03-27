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Путин анонсировал рост количества военнослужащих в Арктике

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кирилл Казачков / Фонд Росконгресс)

Численность российских военнослужащих в Арктике будет увеличиваться, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании VI Международного форума «Арктика — территория диалога».

«Количество военнослужащих здесь [в Арктической зоне] будет расти», — подчеркнул Путин.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходил в Мурманске 26 и 27 марта. На нем обсуждались актуальные вопросы комплексного развития территорий Арктики, разработки эффективных механизмов совместного использования и освоения ресурсов Арктического региона на разных уровнях.

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Национальный проект, посвященный развитию Арктики и Северного морского пути, может появиться после 2030 года, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вопрос о его создании стал ключевой темой заседания комиссий Госсовета, прошедшего 26 марта в Мурманске в рамках Международного арктического форума.

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