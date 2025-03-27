Путин анонсировал рост количества военнослужащих в Арктике
Численность российских военнослужащих в Арктике будет увеличиваться, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании VI Международного форума «Арктика — территория диалога».
«Количество военнослужащих здесь [в Арктической зоне] будет расти», — подчеркнул Путин.
Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходил в Мурманске 26 и 27 марта. На нем обсуждались актуальные вопросы комплексного развития территорий Арктики, разработки эффективных механизмов совместного использования и освоения ресурсов Арктического региона на разных уровнях.
Национальный проект, посвященный развитию Арктики и Северного морского пути, может появиться после 2030 года, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вопрос о его создании стал ключевой темой заседания комиссий Госсовета, прошедшего 26 марта в Мурманске в рамках Международного арктического форума.
Читайте РБК в Telegram.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов