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Путин прилетел в Мурманск

Путин прилетел в Мурманск
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Президент России Владимир Путин прилетел в Мурманск.

В городе проходит VI Международный арктический форум. Он начался 26 марта и проходит под девизом «На Севере — жить!».

Ключевыми темами обсуждения форума заявлены стратегия Северного морского пути и формирование новых логистических цепочек, сохранение уникальной природы, поддержка туризма, привлечение новых кадров, совершенствование государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике.

В 2023 году во время приезда в Мурманск Путин посещал строящий «Арктик СПГ-2» центр НОВАТЭКа.

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