Путин прилетел в Мурманск
Президент России Владимир Путин прилетел в Мурманск.
В городе проходит VI Международный арктический форум. Он начался 26 марта и проходит под девизом «На Севере — жить!».
Ключевыми темами обсуждения форума заявлены стратегия Северного морского пути и формирование новых логистических цепочек, сохранение уникальной природы, поддержка туризма, привлечение новых кадров, совершенствование государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике.
В 2023 году во время приезда в Мурманск Путин посещал строящий «Арктик СПГ-2» центр НОВАТЭКа.
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