Путин призвал сделать Арктику комфортной и привлекательной для жизни
На Крайнем Севере необходимо развивать транспортную инфраструктуру и благоустраивать населенные пункты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктической зоны и Арктического транспортного коридора.
«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, <...> чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», — подчеркнул российский лидер.
Президент подчеркнул, что Крайний Север является стратегически значимым для России регионом. По словам Путина, развитие логистической системы региона и сферы бизнеса возможно «с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики».
Кроме того, следует повышать качество жизни людей, в том числе создавать высокооплачиваемые рабочие места, развивать сферу образования и медицину, добавил Путин.
Национальный проект, посвященный развитию Арктики и Северного морского пути, может появиться после 2030 года, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Создание нацпроекта стало одной из главных тем на заседании комиссий Государственного совета, которое состоялось 26 марта в Мурманске в рамках Международного арктического форума.
Читайте РБК в Telegram.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов