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Политика ,  
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Путин призвал сделать Арктику комфортной и привлекательной для жизни

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

На Крайнем Севере необходимо развивать транспортную инфраструктуру и благоустраивать населенные пункты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктической зоны и Арктического транспортного коридора.

«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, <...> чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», — подчеркнул российский лидер.

Президент подчеркнул, что Крайний Север является стратегически значимым для России регионом. По словам Путина, развитие логистической системы региона и сферы бизнеса возможно «с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики».

Кроме того, следует повышать качество жизни людей, в том числе создавать высокооплачиваемые рабочие места, развивать сферу образования и медицину, добавил Путин.

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Фото:Владислав Кадышев / Global Look Press

Национальный проект, посвященный развитию Арктики и Северного морского пути, может появиться после 2030 года, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Создание нацпроекта стало одной из главных тем на заседании комиссий Государственного совета, которое состоялось 26 марта в Мурманске в рамках Международного арктического форума.

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