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Политика ,  
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Патрушев заявил о проблемах в изучении Арктики из-за ветхого флота

Фото: Владислав Кадышев / Global Look Press
Фото: Владислав Кадышев / Global Look Press

Изношенность научного флота грозит потерей Россией лидерства в исследовании Арктики, предупредил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

«Отечественный научно-исследовательский флот всегда считался ведущим в области исследований Мирового океана, в том числе и Арктики. Вместе с тем недостаточное внимание и недофинансирование развития научного флота привели к формированию ряда проблем», — сказал Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии. 

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По его данным, за последние 30 лет российский флот устарел: средний возраст научных судов сейчас составляет около 34 лет, они изношены более чем на 80%. Их использование обходится дороже, чем эксплуатация современных иностранных аналогов, отметил помощник главы государства.

По его словам, такая ситуация грозит России потерей лидерства в области арктических исследований. Поэтому необходимо выработать «дополнительные меры по созданию благоприятных условий для проведения морских научных исследований, повышению конкурентоспособности арктической науки», сделал вывод Патрушев.

Арктика занимает почти 30% территории России и обладает огромным потенциалом для реализации масштабных проектов мирового уровня, заявил в середине марта заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев.

В арктической части России проживают около 2,2 млн человек, что составляет 1,5% населения страны и 40% населения всей Арктики. Согласно данным Росстата, регион обеспечивает около 11–12% ВВП России и дает свыше 20% общероссийского экспорта.

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Арктика наука российский флот Николай Патрушев
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
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