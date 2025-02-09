В Екатеринбурге при наезде машины на пешеходов погиб человек

Фото: gibdd_66 / VK

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Ленинском районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

В результате погиб мужчина 1985 года рождения. Еще трое пострадали, среди них — ребенок. Раненых доставили в больницу.

По данным ведомства, автомобиль марки Volkswagen при совершении маневра на высокой скорости задел два легковых автомобиля, после выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной марки Nissan и врезался в толпу пешеходов.

«Установлено, что у автомобиля Nissan March, который находился на обочине, было повреждено колесо. Для оказания помощи к женщине-водителю подъехали двое мужчин <...>. В нарушение правил дорожного движения пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водители двух других машин, с которыми столкнулся владелец Volkswagen, покинули место ДТП, их ищет полиция.

В начале февраля в Москве внедорожник Tank 500 наехал на трех пешеходов, двое из них скончались, третий пострадал. Авария произошла на улице Героя России Чернышева в Новой Москве.

По информации агентства городских новостей «Москва», двое погибших — взрослые. Выживший — ребенок, его доставили в больницу санитарным вертолетом.