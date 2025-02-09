В Екатеринбурге при наезде машины на пешеходов погиб человек
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Ленинском районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
В результате погиб мужчина 1985 года рождения. Еще трое пострадали, среди них — ребенок. Раненых доставили в больницу.
По данным ведомства, автомобиль марки Volkswagen при совершении маневра на высокой скорости задел два легковых автомобиля, после выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной марки Nissan и врезался в толпу пешеходов.
«Установлено, что у автомобиля Nissan March, который находился на обочине, было повреждено колесо. Для оказания помощи к женщине-водителю подъехали двое мужчин <...>. В нарушение правил дорожного движения пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Водители двух других машин, с которыми столкнулся владелец Volkswagen, покинули место ДТП, их ищет полиция.
В начале февраля в Москве внедорожник Tank 500 наехал на трех пешеходов, двое из них скончались, третий пострадал. Авария произошла на улице Героя России Чернышева в Новой Москве.
По информации агентства городских новостей «Москва», двое погибших — взрослые. Выживший — ребенок, его доставили в больницу санитарным вертолетом.
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