Церемонию прощания с Веселкиным назначили на 29 марта

Алексей Веселкин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным пройдет в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Гражданская панихида состоится в РАМТе в субботу, 29 марта, с 11:00 до 13:00», — говорится в сообщении.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер, режиссер и телеведущий умер 27 марта после продолжительной болезни. Ему было 63 года.

Веселкин родился 21 ноября 1961 года в Москве, окончил Театральное училище им. Б. Щукина. Он работал в труппе РАМТ с 1983 года. В театре артист исполнил около 60 ролей. Кроме того, актер вел популярные передачи на телевидении: «Хочу все знать», «До 16 и старше», «Царь горы».

В 1996 году Веселкину присвоили звание заслуженного артиста России.