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Политика ,  
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Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы

Переговоры Владимира Путина с&nbsp;Николасом Мадуро, 14 марта 2025 года
Переговоры Владимира Путина с Николасом Мадуро, 14 марта 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 80-летием дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, а также пригласил на Парад Победы в Москве на Красной площади, который состоится 9 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России напомнил об истории российско-венесуэльских отношений, которые ведут свою историю с XVIII века, когда Россию посещал национальный герой Венесуэлы Франсиско де Миранда, а императрица Екатерина II присвоила ему звание полковника русской армии и вручила российский паспорт. Кроме того, Путин упомянул период середины XIX века, когда Российская империя признала независимость Венесуэлы. Именно этот этап фактически стал официальным началом межгосударственных контактов, констатировал российский президент.

Также Путин напомнил об установлении дипломатических отношений между странами в 1945 году, благодаря чему были улучшены условия для налаживания регулярного политического диалога, расширения торговли и гуманитарных связей.

Современный этап российско-венесуэльских отношений Путин связал с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом. По словам Путина, его личный вклад в развитие отношений позволил осуществить «качественный рывок в укреплении сотрудничества» между странами. На сегодняшний день отношения стран вышли на уровень стратегического партнерства, констатировал Путин.

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Политика
Николас Мадуро и Владимир Путин

Обращаясь к Мадуро, Путин указал на то, что тот продолжает отстаивать суверенитет страны и ее «неизменный курс на плотное взаимодействие с Россией».

Путин проинформировал о полном согласовании Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве и предложил его подписать в ходе визита Мадуро визита в Россию.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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