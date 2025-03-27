Находившегося в розыске сына комментатора Николая Озерова задержали

Николай Озеров-младший (Фото: zagoryansky.com)

Полиция в Санкт-Петербурге задержала сына советского спортивного комментатора Николая Озерова, сообщила «Фонтанка». Он находился в федеральном розыске по делу о взятках.

По информации 78.ru, Озерова-младшего позднее этапируют в СИЗО «Кресты-2».

По данным следствия, в 2012 году Озеров-младший, который занимал тогда должность главы муниципального образования Загорянский в Московской области, получил взятку в размере 5 млн руб. Эту сумму ему заплатил глава дачных некоммерческих партнерств за разрешительную документацию на работы по газификации поселка.

Как пишет «Фонтанка», тогда Озерова-младшего отправили в СИЗО, но позже смягчили меру наказания в связи с состоянием здоровья и по ходатайствам известных спортсменов — друзей покойного отца. В итоге чиновника поместили под домашний арест.



Щелковский городской суд в марте 2015 года приговорил Озерова-младшего к восьми с половиной годам строгого режима и штрафу в размере 400 млн руб. Сам он не признал свою вину.

По данным МК, Озеров тогда четыре месяца провел в СИЗО, еще два года восемь месяцев — под домашним арестом, а в день оглашения приговора он был в Боткинской больнице. По данным издания, приставы сняли с него браслет, но не отправили в колонию.



УМВД по Московской области в 2018 году объявило Озерова-младшего в федеральный розыск.

Отец Озерова-младшего — Николай Озеров, советский спортивный комментатор, заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион СССР по теннису, народный артист РСФСР. Он вел репортажи с Олимпийских игр, чемпионатов мира по хоккею, чемпионатов мира и Европы по футболу. Николай Озеров умер 2 июня 1997 года.