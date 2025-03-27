Подлодка, на которой в Египте погибли россияне, попала на фото

Как выглядит подлодка, на которой в Египте погибли россияне. Фото

Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club Фото: me2resh / X

Подводная лодка, на которой в Египте погибли россияне, может погружаться на 25 м. Туристам предлагают во время экскурсии исследовать 500 м кораллового рифа. На подводной лодке 44 пассажирских места и два места для членов экипажа. У каждого пассажира есть «большое круглое смотровое окно».

Авария с батискафом произошла 27 марта. Во время нее погибли четыре человека.

На расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярные подводные экскурсии с осмотром кораллового рифа. На борту находились 45 туристов, включая детей, все они — российские граждане. Туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус», принимающая сторона — ALS Tour. «На борту батискафа находились только российские туристы. Помимо них, присутствовали члены экипажа», — уточнили в генконсульстве.