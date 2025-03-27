В аппарате омбудсмена заявили о трудностях с возвращением детей из ЕС

Алексей Газарян (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

Коммуникация со странами Евросоюза, куда российских детей увезли из украинских детских учреждений, остается очень сложной. Об этом заявил РБК руководитель аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Алексей Газарян.

«По поводу стран ЕС — пока ситуация остается сложной, крайне мало информации. Эти дети в составе групп детских учреждений уехали в страны ЕС, мы по ним знаем страну, но коммуникация крайне трудная», — сказал он.

По словам Газаряна, сейчас посредником по этому вопросу выступает Катар. Новостей и обнадеживающих перспектив пока нет, в аппарате детского омбудсмена надеются, что ситуация будет постепенно проясняться.

Ранее омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что работает над возвращением десяти российских детей, которые на момент начала боевых действий жили в украинских учреждениях и были вывезены в страны ЕС. Газарян отметил, что эта цифра не менялась.

27 марта Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей для воссоединения с семьями. Церемония прошла в катарском посольстве в Москве. По словам Газаряна, со своими семьями воссоединятся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Один ребенок жил в российском учреждении, остальные дети переедут от одних родственников к другим.