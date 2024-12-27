Львова-Белова рассказала о двух вернувшихся семьях в Россию из Сирии
Самолет Минобороны России перевез из Сирии две российские семьи, сообщает уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Обе семьи с детьми — мама с грудным ребенком, а также папа, мама, дедушка и трое детей», — говорится в сообщении.
Она поблагодарила за помощь МИД России и российское военное ведомство.
В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в Сирии, а 8 декабря они вошли в Дамаск и заявили о свержении правительства Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну, получив убежище в России вместе с членами семьи.
Россия сохраняет присутствие на авиабазе Хмеймим в Латакии, а также на военно-морской базе в порту Тартус на побережье Средиземного моря. Президент Владимир Путин предложил использовать военные объекты для поставок гуманитарной помощи Сирии.
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