Детский омбудсмен Львова-Белова: из Сирии в Россию вернулись две семьи с детьми

Львова-Белова рассказала о двух вернувшихся семьях в Россию из Сирии

Самолет Минобороны России перевез из Сирии две российские семьи, сообщает уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Обе семьи с детьми — мама с грудным ребенком, а также папа, мама, дедушка и трое детей», — говорится в сообщении.

Она поблагодарила за помощь МИД России и российское военное ведомство.

В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в Сирии, а 8 декабря они вошли в Дамаск и заявили о свержении правительства Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну, получив убежище в России вместе с членами семьи.

Россия сохраняет присутствие на авиабазе Хмеймим в Латакии, а также на военно-морской базе в порту Тартус на побережье Средиземного моря. Президент Владимир Путин предложил использовать военные объекты для поставок гуманитарной помощи Сирии.