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На Пхукете задержали россиянина за торговлю марихуаной

Фото: CatwalkPhotos / Fotodom / Shutterstock
Фото: CatwalkPhotos / Fotodom / Shutterstock

В Таиланде против россиянина возбудили уголовное дело за незаконную реализацию марихуаны и электронных сигарет. Об этом сообщила газета Manager Online.

24-летного гражданина России задержали на острове Пхукет. У него изъяли товары на сумму 1 млн батов (2,48 млн руб.). В полицейском участке ему были предъявлены обвинения в торговле марихуаной и электронными сигаретами.

В Таиланде легализовали использование марихуаны в медицинских целях в 2018 году, а в 2022 году стало законным ее выращивание для личного использования. Но для продажи наркотика необходима лицензия. В противном случае грозит наказание в виде штрафа до 300 тыс. батов (744 тыс. руб.) или тюремного заключения на срок до трех лет.

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Что касается электронных сигарет, то в Таиланде запрещено их импортировать и продавать. За их хранение предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. батов (1,24 млн руб.) или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в Таиланде задержали еще одного россиянина за пьяное вождение, употребление наркотиков и хранение электронных сигарет. Ему грозит тюремное заключение. Обвиняемый заявил, что планирует обратиться в российское консульство.

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Теги
наркоторговля электронные сигареты Таиланд
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