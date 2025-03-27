 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Саратове задержали причастных к 300 взломам телефонов для кражи денег

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Полицейские задержали троих жителей Саратова, которые занимались взломом телефонов с последующим воровством денег с банковских карт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, участники группы причастны к совершению более 300 киберпреступлений. Злоумышленники создали вредоносное ПО, которое распространяли через телеграм-канал под видом мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройства подозреваемые получали возможность выводить деньги с банковских карт потерпевших.

Следственная часть УМВД России по Саратову возбудила уголовные дела по ст. 159.6 УК (мошенничество в сфере компьютерной информации), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, и ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до пяти лет.


В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих забрать ненужную мебель
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Волк отметила, что в работе полицейским оказывали содействие сотрудники департамента противодействия мошенничества Сбербанка.

В начале февраля МВД предупредило о фишинговых атаках мошенников от имени маркетплейсов Wildberries и Ozon.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Саратовская область Саратов МВД киберпреступления уголовное дело
Материалы по теме
Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников
Технологии и медиа
Мошенники стали взламывать «умный дом» через зубные щетки для майнинга
Общество
Власти обсудят вывод классифайдов из-под поправок о кибермошенничестве
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Прокуратура запросила 15,5 лет тюрьмы для экс-главы испанского футболаСпорт, 14:35
В 2024 году жители Москвы стали покупать меньше водкиВино, 14:30
Создатель TikTok возглавил рейтинг богатейших людей КитаяИнвестиции, 14:26
Брусникина заявила, что новые правила для театров вызывают опасенияLife, 14:24
В Магаданской области при сходе лавины погибли четверо туристовОбщество, 14:18
МИД Италии заявил о длительной работе над проблемой Ariston в РоссииПолитика, 14:17
Генконсульство сообщило о судьбе спасенных с батискафа в Египте россиянОбщество, 14:13
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Владельцев ТЭК Ростовской области обязали усилить защиту от БПЛАПолитика, 14:11
Стали известны дата и место прощания с военкором Анной ПрокофьевойОбщество, 14:09
Как выглядит подлодка, на которой в Египте погибли россияне. ФотоОбщество, 14:08
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
На Пхукете задержали россиянина за торговлю марихуанойОбщество, 14:00
В аппарате омбудсмена заявили о трудностях с возвращением детей из ЕСПолитика, 13:58
«Прожить один день» и другие способы сберечь отношения в трудные временаPro, 13:58