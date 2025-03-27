В Саратове задержали причастных к 300 взломам телефонов для кражи денег
Полицейские задержали троих жителей Саратова, которые занимались взломом телефонов с последующим воровством денег с банковских карт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным правоохранительных органов, участники группы причастны к совершению более 300 киберпреступлений. Злоумышленники создали вредоносное ПО, которое распространяли через телеграм-канал под видом мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройства подозреваемые получали возможность выводить деньги с банковских карт потерпевших.
Следственная часть УМВД России по Саратову возбудила уголовные дела по ст. 159.6 УК (мошенничество в сфере компьютерной информации), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, и ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до пяти лет.
Волк отметила, что в работе полицейским оказывали содействие сотрудники департамента противодействия мошенничества Сбербанка.
В начале февраля МВД предупредило о фишинговых атаках мошенников от имени маркетплейсов Wildberries и Ozon.
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