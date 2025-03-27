Умерла народная артистка БССР, балерина и хореограф Клара Малышева
Народная артистка Белорусской ССР балерина и педагог Клара Малышева умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 марта 2025 года ушла из жизни народная артистка Беларуси Клара Малышева», — говорится в сообщении.
Малышева родилась в 1935 году в Горьковской области. Окончила Пермское хореографическое училище, танцевала в Горьковском и Челябинском театрах оперы и балета. В Минск артистка переехала после того, как ее мужа — хореографа Отара Дадишкилиани — пригласили в Большой театр Белоруссии. Малышева жила в белорусской столице с 1965 года.
В Минкульте отметили, что на белорусской сцене артистка исполнила около двух десятков ведущих и сольных партий. Среди ее ролей — Китри в «Дон Кихоте», Джулия и Невзира в «Альпийской балладе», Доврская девушка в «Пер Гюнте», Джульеттта в «Ромео и Джульетте».
После завершения карьеры балерины Малышева 15 лет работала художественным руководителем, а затем педагогом в Минском хореографическом училище. Среди ее воспитанниц — народная артистка Белоруссии Людмила Кудрявцева, заслуженная артистка республики Яна Штангей.
В ведомстве добавили, что Малышева стала первой женщиной, которую отметили высшей наградой Японии для деятелей искусства — Орденом Восходящего солнца — за особый вклад в развитие балета в этой стране. Издание «Минск Новости» сообщало, что эту награду в 2019 году ей вручил японский посол. Признание японцев артистка заслужила тем, что с 1989 года она ежегодно давала мастер-классы в разных городах и студиях островного государства.
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