 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла народная артистка БССР, балерина и хореограф Клара Малышева

Клара Малышева
Клара Малышева (Фото: Большой театр Беларуси)

Народная артистка Белорусской ССР балерина и педагог Клара Малышева умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 марта 2025 года ушла из жизни народная артистка Беларуси Клара Малышева», — говорится в сообщении.

Малышева родилась в 1935 году в Горьковской области. Окончила Пермское хореографическое училище, танцевала в Горьковском и Челябинском театрах оперы и балета. В Минск артистка переехала после того, как ее мужа — хореографа Отара Дадишкилиани — пригласили в Большой театр Белоруссии. Малышева жила в белорусской столице с 1965 года.

В Минкульте отметили, что на белорусской сцене артистка исполнила около двух десятков ведущих и сольных партий. Среди ее ролей — Китри в «Дон Кихоте», Джулия и Невзира в «Альпийской балладе», Доврская девушка в «Пер Гюнте», Джульеттта в «Ромео и Джульетте».

Михалковой, Аверину и Олешко присвоили звания народных артистов России
Общество
Анна Михалкова

После завершения карьеры балерины Малышева 15 лет работала художественным руководителем, а затем педагогом в Минском хореографическом училище. Среди ее воспитанниц — народная артистка Белоруссии Людмила Кудрявцева, заслуженная артистка республики Яна Штангей.

В ведомстве добавили, что Малышева стала первой женщиной, которую отметили высшей наградой Японии для деятелей искусства — Орденом Восходящего солнца — за особый вклад в развитие балета в этой стране. Издание «Минск Новости» сообщало, что эту награду в 2019 году ей вручил японский посол. Признание японцев артистка заслужила тем, что с 1989 года она ежегодно давала мастер-классы в разных городах и студиях островного государства.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
артистка Белоруссия театр
Материалы по теме
Актрису Казакову положили в больницу после полученных в театре ударов
Общество
В Москве вступила в силу продажа билетов в театры по паспорту
Общество
Москвичам предложат выбрать репертуар для кинотеатров сети «Москино»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Гуцул пожаловалась Эрдогану на нарушение Молдавией соглашения с ТурциейПолитика, 12:59
Минтранс назвал срок начала строительства ВСМ Москва — ПетербургОбщество, 12:57
В России предложили правки в ужесточение требований к машинам таксиБизнес, 12:55
Spiegel сообщил об утечке данных об аккаунтах окружения ТрампаПолитика, 12:54
Цены выросли на 25%: что губит новые рестораны в 2025 годуPro, 12:54
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла народная артистка БССР, балерина и хореограф Клара МалышеваОбщество, 12:49
Основателя «Русагро» попросили отпустить под залог в 1 млрд руб.Бизнес, 12:45
Основателя «Русагро» Мошковича привезли в суд. ВидеоБизнес, 12:43
Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики РоссииСпорт, 12:40
Ozon начал страховать пункты выдачи заказов любых маркетплейсовОтрасли, 12:34
Захарова назвала риски размещения миротворцев НАТО на УкраинеПолитика, 12:29
Toncoin отреагировал ростом на похвалу TON от Дурова. Что с ценой токенаКрипто, 12:27