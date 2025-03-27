В школах Подмосковья усилили меры безопасности
Контрольно-пропускной режим усилили в учебных заведениях Московской области в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.
Информагентство сообщило, что в четверг, 27 марта, в подмосковной Истре произошла массовая эвакуация из школ в связи со звонками и сообщениями о минировании. Учеников и учителей вывели из 12 учебных заведений. Эти школы начали проверять на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств.
«Школы обследуют сотрудники полиции и кинологи <...>. Усилен контрольно-пропускной режим», — заявил собеседник ТАСС.
Про эвакуацию в селе Павловская Слобода под Истрой писал телеграм-канал «Осторожно, Москва».
«Детей оперативно эвакуировали из школы, проведена проверка помещений, ничего не обнаружено», — сообщили родители школьников. Учащихся отпустили домой, их вещи остались в школе.
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