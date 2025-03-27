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Общество ,  
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Россия и Китай начали обсуждение взаимного признания водительских прав

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Минтранс и МВД России обсуждают с китайскими властями взаимное признание водительских прав для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях, сообщил заместитель главы Министерства транспорта Дмитрий Зверев на пленарном заседании в Совете Федерации.

Так он ответил на вопрос первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова о возможности признания российских водительских удостоверений в других странах.

В качестве примера Абрамов привел ситуацию в Амурской области. По словам зампреда комиссии, местные жители хотели бы беспрепятственно выезжать в китайский город Хэйхэ на своих автомобилях по мосту из Благовещенска. Переправу ввели в эксплуатацию в 2022 году. В 2024 году пассажиропоток в пункте пропуска «Благовещенск — Хэйхэ» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателями 2023 года.

«Совместно с МВД обсуждаем с нашими китайскими коллегами с точки зрения еще и признания водительских удостоверений для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях», — отметил Зверев.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В ходе заседания Совет Федерации также ратифицировал документ, предусматривающий упрощение оформления многократных виз для водителей-дальнобойщиков.

Профессиональные водители смогут получить мультивизу на один год. Согласно новым правилам, продолжительность каждого пребывания российского водителя в КНР не должна превышать 30 дней.

Разрешение будет действовать вне зависимости от места жительства гражданина. Ранее упрощенный визовый режим был доступен только для водителей из регионов вдоль границы России и Китая.

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