Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам французского наемника на Украине

Артур Тремуле (Фото: Генпрокуратура России)

Гражданина Франции Артура Тремуле заочно приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в участии в боевых действия против ВС России на территории ДНР в качестве наемника. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Тремуле 28 лет. Суд установил, что молодой человек пересек польско-украинскую границу и прибыл на Украину в период с мая по август 2022 года. За деньги он в вступил в батальон специального назначения Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Суд признал Тремуле виновным по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса России — участие наемника в вооруженном конфликте. и назначил наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в марте суд в России заочно приговорили к 23 годам лишения свободы участвовавшего во вторжении в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского наемника Роберта Вертмана. По данным следствия, в сентябре Вертман вместе с подразделениями ВСУ незаконно пересек границу России и Украины.

Американцу предъявили обвинения по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт, а также по ч. 3 ст. 359 — участие наемника в вооруженном конфликте.