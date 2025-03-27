Умер ведущий Алексей Веселкин
В 63 года скончался заслуженный артист России, режиссер и ведущий Алексей Веселкин, сообщили в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).
«Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу РАМТ и к жене Татьяне Веселкиной.
Веселкин родился 21 ноября 1961 года в Москве, окончил Театральное училище им. Б. Щукина. С 1983-го был в труппе РАМТ. За годы театральной карьеры исполнил около 60 ролей, среди которых Павел Фамусов в «Горе от ума», судья Айвз в «Нюрнберге», Меннерс в «Алых парусах», Эдгар в «Короле Лире» и другие. В 1996 году получил звание заслуженного артиста России.
Он также вел передачи «Хочу все знать», «До 16 и старше», «Царь горы» и другие.
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