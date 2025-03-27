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«Сьесс» ответил на данные об опасных веществах в краске для волос Syoss

Производитель «Сьесс» исключил наличие опасных веществ в краске для волос Syoss
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Новости о наличии опасных веществ в красках для волос брендов Schwarzkopf и Syoss не касаются российских брендов «Палетт» и «Сьесс», сообщила РБК пресс-служба производителя российских красок «Сьесс».

«Производство брендов с кириллическими названиями, доступных в официальной продаже на российских полках, полностью локализовано внутри страны в рамках холдинга ООО «Лаб Индастриз» и соответствует всем нормам законодательства. Продукция не содержит запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, и полностью безопасна для использования», — говорится в сообщении.

До этого «РИА Новости» сообщило, что депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss. По его словам, в продукции этих фирм обнаружен бутилфенилметилпропионал (лилиевый альдегид), который может привести, в частности, к нарушению репродуктивной функции и к контактному дерматиту.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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