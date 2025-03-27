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Политика ,  
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Посол России в КНДР пообещал недолго ждать начала стройки моста у границы

Река Туманная
Река Туманная (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Россия и КНДР скоро начнут строить автомобильный мост через пограничную реку Туманная в Приморском крае, сейчас стороны ведут подготовительные работы, сообщил в интервью «РИА Новости» посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники», — сказал дипломат.

Он уточнил, что «ждать осталось недолго» и выразил надежду, что скоро состоится торжественная церемония начала строительства моста. Мацегора назвал этот проект самым значимым и важным на практике объектом двустороннего сотрудничества «за все последние десятилетия».

Посол также отметил наличие и других больших и малых проектов сотрудничества Москвы и Пхеньяна, о некоторых из них власти расскажут позже.

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В феврале 2025 года правительство России подписало документ, по которому сочинская ООО «ТоннельЮжСтрой» станет единственным исполнителем контрактов на проектирование и строительство моста через реку Туманная. Из документа следует, что предельный срок работ — 31 декабря 2026 года.

В июне 2024 года во время визита президента России Владимира Путина в Северную Корею стороны подписали, в том числе, межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста. Глава Минтранса России Роман Старовойт уточнил тогда, что документ был подписан по договоренностям 2023 года, заключенным между Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Министр рассказал, что его ведомство «разработало проект соглашения о строительстве автодорожного моста, который будет находиться в Приморье, рядом с мостом железнодорожным, который уже давно существует и работает — мост Дружбы в районе пункта пропуска «Хасан».

По словам Старовойта, новый проект будет около 850 м в длину. Россия со своей стороны построит 300 м и 2,4 км подхода, что стане продолжением автомобильной дороги «Уссури». КНДР сделает то же самое, но со своей стороны, отметил глава Минтранса.

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