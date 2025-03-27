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Общество ,  
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Аэропорт Нового Уренгоя заработал спустя около 17 часов закрытия

Фото: nuxaero / Telegram
Фото: nuxaero / Telegram

Спустя около 17 часов закрытия аэропорт Новый Уренгой на Ямале открыли на прием и запуск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он начал работать в 6:00 мск.

«Временное закрытие аэропорта было необходимо из-за проведения работ по эвакуации грузового самолета Ан-12, совершившего вчера грубую посадку», — написал он в своем телеграм-канале. Об ограничительных мерах Кореняко сообщил в 13:15 мск 26 марта.

Пока аэропорт был закрыт, два самолета ушли на запасные аэродромы в Надым и Салехард. Еще одному воздушному судну, летевшему в Новый Уренгой из Уфы, пришлось вернуться.

В аэропорту Нового Уренгоя опрокинулся на бок самолет Ан-12
Общество
Фото:Уральская транспортная прокуратура

Инцидент произошел накануне. Тогда самолет Ан-12, летевший из Сабетты в Новый Уренгой, при посадке опрокинулся на левый бок. Пассажиров на борту самолета не было, только восемь человек экипажа, никто из них не пострадал, разлива топлива также не произошло. Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.

Аэропорт Нового Уренгоя заработал спустя около 17 часов закрытия
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Росавиация Ямал аэропорты аэропорт Новый Уренгой ограничительные меры
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