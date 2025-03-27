Аэропорт Нового Уренгоя заработал спустя около 17 часов закрытия

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Спустя около 17 часов закрытия аэропорт Новый Уренгой на Ямале открыли на прием и запуск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он начал работать в 6:00 мск.

«Временное закрытие аэропорта было необходимо из-за проведения работ по эвакуации грузового самолета Ан-12, совершившего вчера грубую посадку», — написал он в своем телеграм-канале. Об ограничительных мерах Кореняко сообщил в 13:15 мск 26 марта.

Пока аэропорт был закрыт, два самолета ушли на запасные аэродромы в Надым и Салехард. Еще одному воздушному судну, летевшему в Новый Уренгой из Уфы, пришлось вернуться.

Инцидент произошел накануне. Тогда самолет Ан-12, летевший из Сабетты в Новый Уренгой, при посадке опрокинулся на левый бок. Пассажиров на борту самолета не было, только восемь человек экипажа, никто из них не пострадал, разлива топлива также не произошло. Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.

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