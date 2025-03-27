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Общество ,  
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Минздрав разработал проект новых правил проведения медосвидетельствования

С 1 марта 2025 года могут начать действовать новые правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, соответствующий проект приказа разработал Минздрав, он опубликован на сайте для размещения проектов правовых актов.

«Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) <...> настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 сентября 2031 г.», — говорится в документе.

Ранее, 25 марта, закончилось публичное обсуждение проекта и он был вынесен на следующий этап, на котором проводится оценка регулирующего воздействия.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Проект появился в базе в середине февраля, а на публичное обсуждение его вынесли 12 марта.

Проект, в частности, предусматривает изменения в проведении самой процедуры, а также вынесения заключения по его результатам. Ведомство также внесло изменения в список наркотических и психотропных веществ, подлежащих химико-токсикологическому исследованию.

Проект также регулирует процесс получения добровольного согласия на освидетельствование и определяет основания для отказа. Фактически отказ означает, что автомобилист будет автоматически признан виновным — его привлекут к ответственности по ст. 12.26 КоАП, оштрафуют и лишат прав на год и более.

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