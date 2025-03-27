Умер израильский бизнесмен, у которого Баффет купил компанию не глядя
В среду, 26 марта, умер израильский бизнесмен и основатель компании по производству металлорежущих инструментов Iscar Стеф Вертхаймер, сообщила его внучка актриса Майя Вертхаймер на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена). Ему было 98 лет.
«Мой дедушка Стеф умер сегодня утром на 99 году жизни (без страданий и во сне)», — говорится в посте.
Вертхаймер основал Iscar (сокращенно от Israel Carbides) в 1950-х годах. Тогда он купил заводы в Южной Корее и Японии и производил металлорежущие инструменты для автопроизводителей и авиастроителей, пишет Bloomberg.
В 2006 году он продал 80% своей компании за $4 млрд американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Inc. Ее владелец Уоррен Баффет тогда заявил, что купил долю после прочтения всего четверти страницы письма. Оставшиеся 20% компании он приобрел в 2013 году примерно за $2 млрд.
Стратегия Berkshire Hathaway Inc. заключается в том, чтобы приобрести лидирующую в отрасли компанию, у которой есть потенциал для дальнейшего роста.
По данным индексу миллиардеров агентства, чистый капитал Вертхаймера составляет $9,9 млрд, что делает его одним из самых богатых людей Израиля.
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