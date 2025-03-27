Во Владивостоке задержали двух исполнителей поджога на стоянке

Полиция задержали двух подозреваемых в поджоге на автомобильной стоянке во Владивостоке, сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому Краю в телеграм-канале.

«39-летний и 49-летний жители Владивостока-исполнители преступления и 47-летний мужчина-заказчик. Все граждане ранее судимые <...> подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, мужчины устроили поджог одного автомобиля в качестве исполнения заказа. Они взяли 5-литровую канистру с бензином, облили машину, затем подожгли перчатку и кинули ее в салон. За исполнение заказа злоумышленники получили деньги. В отделе полиции они признались в совершенном поступке.

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Инцидент произошел в понедельник, 24 марта. В тот день в МЧС сообщили, что огонь охватил 150 кв. м, из-за чего сгорела 21 машина.

По факту поджога завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса — умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.