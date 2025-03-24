Во Владивостоке в результате пожара на автостоянке сгорели более 20 машин

Во Владивостоке неизвестные подожгли стоянку с автомобилями

Во Владивостоке на улице Пихтовой произошел пожар на автостоянке, сообщила пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю.

«На момент прибытия пожарных автомашины были охвачены пламенем. Огнем уничтожен 21 автомобиль», — говорится в сообщении.

Еще одна машина получила повреждения.

Огонь ликвидировали на площади 150 кв. м. В результате ЧП никто из водителей не пострадал, уточнили в ведомстве.

По информации прокуратуры, пожар произошел на парковке по улице Надибаидзе. Огонь распространился в результате поджога, отметили в ведомстве.

«Неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», — говорится в сообщении.

ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения, уточнили в прокуратуре.

По факту произошедшего ведомство завело уголовного дела по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

В феврале суд в Москве приговорил двух 16-летних подростков к 140 часам обязательных работ каждому за поджог автомобиля на западе столицы, а также возмещению ущерба на сумму свыше 9 млн рубй.

Инцидент произошел 20 июня 2024 года на улице Большая Филевская. Пока один из подростков наблюдал за окружающей обстановкой, второй облил горючей жидкостью припаркованный автомобиль BMW, после чего поджег его. Также были причинены повреждения еще двум стоящим рядом автомобилям на общую сумму свыше 5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила более 15,5 млн руб.