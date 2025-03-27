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Еврейский конгресс возглавил бизнесмен Генцис

Генциса назначили новым ио президента Еврейского конгресса

Меценат и IТ-предприниматель Александр Генцис стал исполняющим обязанности президента Российского еврейского конгресса (РЕК), сообщили РБК в пресс-службе РЕК.

Его кандидатуру также рекомендовали на должность следующего президента конгресса. Выборы главы пройдут в конце мая 2025 года.

«До этого времени Александр Генцис назначен исполняющим обязанности президента Российского еврейского конгресса», — говорится в сообщении.

На этом посту он сменил члена президиума и совета директоров РЕК, бизнесмена и мецената Михаила Бройтмана, который занимал эту должность с 2023 года.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Российский еврейский конгресс был создан в 1996 году инициативной группой крупных еврейских бизнесменов, активистов еврейских организаций и авторитетных религиозных деятелей для поддержки возрождения еврейской жизни в России.

С 2009 года президентом конгресса является российский бизнесмен и меценат Юрий Каннер.

Александру Генцису 53 года. Он закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Предприниматель занимает должность директора по работе с клиентами и партнерами, а также члена совета директоров компании IТ «Диасофт», где работает с 1991 года.

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Российский еврейский конгресс новости президент
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