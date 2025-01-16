Одна из старейших еврейских организаций нашла рост антисемитизма в России

Уровень антисемитских настроений в России в 2024 году резко вырос — до 62 с 26% в 2023 году, — выявило исследование базирующейся в США Антидиффамационной лиги (АДЛ). По этому показателю страна спустилась на 84-е место из 103

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Уровень антисемитских настроений в России в 2024 году резко вырос — до 62 с 26% в 2023 году, — выявило исследование базирующейся в США Антидиффамационной лиги (АДЛ). По этому показателю страна спустилась на 84-е место из 103 в международном рейтинге ADL Global 100.

АДЛ — одна из старейших еврейских общественных организаций по противодействию антисемитизму. При составлении ADL 100 Global были опрошены 58 тыс. жителей 103 стран и территорий.

В ходе исследования респондентов просили выразить отношение к 11 распространенным стереотипам в отношении евреев, среди которых: «у евреев слишком много контроля над мировыми событиями», «евреи лояльны только Израилю», «евреев волнует только то, что происходит с ними». К придерживающимся антисемитских взглядов причисляют тех, кто согласен с шестью из 11 стереотипов.

Согласно исследованию, антисемитских взглядов в России придерживается примерно одинаковое число мужчин и женщин. Для молодежи такие взгляды менее характерны, чем для россиян старше 50 лет. В возрастной группе от 18 до 34 лет антисемитские взгляды выявлены были у 48% опрошенных, в группе 35–49 лет — у 62%, в группе старше 50 лет — 71%.

«Методика составления этого рейтинга такова, что при оценке уровня антисемитизма используются недостаточно корректные инструменты», — сказал РБК президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. По его словам, учитываются и теракты против евреев, и настроения в еврейской общине. Однако, убежден Захарьяев, теракты в Дербенте и Махачкале летом этого года не могут считаться антисемитскими, так как нападение было и на православный храм, повлияли и беспорядки в махачкалинском аэропорту в конце осени 2023 года. Но поводом для них стали события на Ближнем Востоке, «очевидно усилившие антиизраильские, а затем и антисемитские настроения в республиках Кавказа», говорит Захарьяев. «Каких-либо заметных свидетельств роста антисемитских настроений мы не фиксируем и на себе их никак не чувствуем. Мы убеждены: антисемитские стереотипы и мифы об опасности, исходящей от евреев, у российского народа не востребованы», — заявил он.

Всего в мире, согласно рейтингу ADL Global 100, 2,2 млрд человек (46% взрослого населения) придерживаются антисемитских настроений. Это почти в два раза больше, чем в 2014 году, когда АДЛ начала проводить это исследование.

Самая высокая концентрация тех, кто считает большинство стереотипов о евреях правдивыми, — в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где 76% опрошенных назвали их верными. В Азии и Восточной Европе почти половина опрошенных согласны со стереотипами, в Африке южнее Сахары — 45%, в Северной и Южной Америке — 24%, в Западной Европе — 17%, в Океании — 20%.

Самый высокий уровень антисемитизма — на Западном берегу реки Иордан и в Газе (97%), такой же показатель выявлен в Кувейте, самый низкий — в Швеции (5%), Норвегии, Канаде и Нидерландах — по 8%.