Путин сравнил «Движение первых» с армией приличного размера

Съезд «Движения первых», Москва, 2024 год (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Общероссийское движение детей и молодежи «Движение первых» включает в себя 11 млн человек, это уже «приличная армия», заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи.

«Движение растет, ширится, в его рядах сегодня 11 млн человек, свыше 11 млн, это уже так, приличная армия целая. И что очень важно, работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах», — сказал он.

Президент подчеркнул, что движение «должно работать везде» и его задача — давать равные возможности детям и подросткам по всей России, создавать «единую целостную взаимосвязанную систему».

Отдельно Путин отметил, что среди наставников движения появляется все больше участников спецоперации на Украине. Глава государства назвал чрезвычайно важным участие ветеранов в воспитании детей и подростков — «самом важном» деле.

«Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, созданное в июле 2022 года. Организация позиционирует себя как «всероссийское сообщество детей и молодежи, которых объединяют стремление к саморазвитию и любовь к родине».

Путин приехал в центр «Россия» 26 марта. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и выступит на открытии съезда организации.