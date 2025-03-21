Полиция Дубая раскрыла подробности о деле искалеченной украинской модели

Мария Ковальчук (Фото: ae3marylu / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

По версии силовиков, пропавшая украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли в больнице Дубая с переломами, одна пришла на закрытую строительную площадку, где упала с высоты и получила серьезные травмы. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов.

Ковальчук пропала в первой половине марта. По словам ее подруги, до этого девушку видели на вечеринке в обществе молодых людей, которые сказали ей, что являются представителями модельного бизнеса. Ковальчук сказала своей матери Анне, что останется на ночь у этих мужчин, но затем исчезла.

19 марта 20-летнюю модель нашли на обочине дороги с переломами рук, ног и позвоночника, она была полностью обездвижена и не могла говорить. Родственники девушки предполагают, что Ковальчук похитили и несколько дней насиловали, после чего ее выбросили на обочину дороги.

Haber İskelesi и The Sun пишут, что Ковальчук — популярная на OnlyFans модель — попала на так называемую вечеринку Porta Potty с «неизвестными шейхами».

По данным The Mirror, это уже второй подобный случай с участием онлайн-моделей за последние месяцы. До этого в Рио-де-Жанейро нашли мертвой бразильянку Анну Полли.