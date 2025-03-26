Британский университет оштрафовали за нарушение свободы слова
Британский надзорный орган оштрафовал Сассексский университет почти на £600 тыс. (более $770 тыс.) за нарушение принципа свободы слова.
Бюро по делам студентов (Office for Students, OfS) наложило штраф на университет, после того как провело расследование, касающееся ухода из университета в 2021 году преподавательницы Кэтлин Сток.
Студенты обвинили ее в трансфобии, после того как Сток опубликовала книгу, посвященную вопросам пола и гендерной самоидентификации. В своей книге она оспаривает положение о том, что гендерная самоидентификация в социальном отношении человеку важнее, чем его биологический пол.
Сама Сток отрицает обвинения студентов.
OfS в пресс-релизе о своем решении заявило, что правила университета, касающиеся транс- и небинарных персон, способствуют самоцензуре среди преподавателей и студентов, поскольку предписывают представлять таких людей «в позитивном свете» и декларируют нетерпимость к проявлению трансфобии.
Вице-президент университета Саша Роузнил заявила, что своим решением OfS возводит принцип свободы слова в абсолют и тем самым лишает университет возможности бороться с травлей, оскорбительными высказываниями и публичными проявлениями ненависти в отношении какой-либо группы людей.
Руководство Сассексского университета также заявило, что намерено оспорить решение надзорного органа в суде.
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