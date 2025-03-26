В Ставрополе во время футбольного турнира отравились восемь подростков
Восемь школьников, приехавших на детский футбольный турнир в Ставрополь, отравились. Их госпитализировали, сообщила городская администрация.
«В Ставрополе на открытии детского футбольного турнира в сквере «Памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга» восьмерым участникам команды из Воронежа 12–13 лет стало плохо», — говорится в сообщении.
Детей доставили в инфекционную больницу. По информации от врачей, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Все участники футбольного турнира разместились в гостинице в Ставрополе. Всего их было 170 человек. Остальные на самочувствие не жаловались.
Ситуация находится на личном контроле главы Ставрополя Ивана Ульянченко, отметили власти города. Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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