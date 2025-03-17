На Ставрополье восьмилетняя девочка погибла после отравления химикатами

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В Ставропольском крае семья из пяти человек отравилась средством от насекомых, восьмилетняя девочка скончалась, ее 12-летний брат находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 17 марта в одном из частных домов в городе Новоалександровске.

По данным следствия, у всех членов семьи внезапно ухудшилось самочувствие и появились симптомы кишечного расстройства. После вызова скорой медицинской помощи их госпитализировали, но спасти девочку не удалось.

Предварительно установлено, что причиной отравления могло стать средство от насекомых, которым глава семьи обработал подвальное помещение дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Проводится осмотр места происшествия.

Районная прокуратура начала проверку по исполнению требований законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, а также о защите прав несовершеннолетних.

В сентябре 2024 года в Красноярском крае семья из шести человек отравилась средством от насекомых, четверо детей скончались.

Семья почувствовала недомогание утром 21 сентября после ужина. Вскоре состояние двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — резко ухудшилось, они скончались в больнице. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября — четвертый.

Согласно данным Следственного комитета, причиной трагедии стало попадание в организм инсектицидов. Эксперты установили, что смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом системного действия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — о производстве, хранении и сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности и повлекшей смерть двух и более лиц.