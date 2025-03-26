В Калифорнии еще одна женщина погибла во время свидания с мужем в тюрьме
В государственной тюрьме США женщина погибла во время встречи с осужденным мужем, сообщило издание Los Angeles Times. Это стало вторым случаем за год, когда в калифорнийской Мул-Крик произошло убийство во время семейного свидания.
Дэвид Бринсон отбывает пожизненное заключение за четыре убийства в округе Лос-Анджелес, сообщило издание со ссылкой на представителей шерифа Северной Калифорнии. Приговор был вынесен в 1994 году. В ноябре 2024 года Бринсон во время свидания с женой Стефани связался с сотрудниками тюрьмы и сказал им, что его жена потеряла сознание. Правоохранители попытались спасти ее жизнь, но женщина скончалась.
Бринсон в 1994 году был приговорен к четырем пожизненным срокам подряд без права освобождения за убийство четырех человек во время ограбления квартиры в Лос-Анджелесе. В настоящее время он находится в медицинском учреждении в Стоктоне.
Окружной прокурор округа Амадор Тодд Рибе подтвердил, что Стефани Бринсон была задушена во время супружеского свидания, и признал ее смерть убийством.
В настоящее время продолжается расследование. Обвинения выдвинут после вскрытия и изучения отчетов из тюрьмы, сообщил прокурор.
Ранее в тюрьме Мул-Крик другая женщина — Таня Томас — также была задушена во время семейного визита, сообщил The Guardian. Мужчине, которого она посещала, предъявили обвинение в убийстве.
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