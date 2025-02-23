В Пенсильвании стрелок захватил в больнице заложников и убил полицейского
В городе Йорк (штат Пенсильвания, США) мужчина с огнестрельным оружием взял заложников в больнице UPMC Memorial, погиб один полицейский, еще пятеро человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
Вооруженный злоумышленник вошел в больницу утром 22 февраля и направился в отделение интенсивной терапии, где захватил сотрудников лечебного заведения в заложники. Медсестра, сторож и врач получили ранения.
В коридоре подозреваемый вступил в перестрелку с полицией, удерживая заложницу. Погиб офицер полиции Эндрю Дуарте. Еще двое полицейских получили ранения, их состояние оценивается как стабильное, как и у пострадавших сотрудников больницы.
Стрелок был ликвидирован. Его личность установлена, это 49-летний Диогенес Архангель-Ортис. Мужчина ранее обращался в отделение интенсивной терапии по медицинским причинам. Возможные мотивы его действий пока не установлены.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро выразил соболезнования семье погибшего офицера и поблагодарил полицию за оперативные действия.
В этот же день на авиабазе Киртланд Военно-воздушных сил США в штате Нью-Мексико произошла стрельба, в результате которой погиб один военнослужащий, другой получил ранение.
По официальным данным, один из военных скончался на месте происшествия. Другой получил огнестрельное ранение в руку, был доставлен в госпиталь и вскоре выписан. Представители командования заверили, что угрозы для окружающих нет.
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