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Калининградские депутаты «Единой России» избили женщину и скрылись

Калининградские депутаты «Единой России» избили женщину и скрылись
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В Калининградской области двух депутатов объявили в федеральный розыск после того, как они в пьяном состоянии избили женщину. Одного из них уже задержали, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, депутаты совета депутатов Янтарного Павел Малыхин и Василий Рогатко, а также супруга Малыхина ночью 23 марта избили 37-летнюю местную жительницу. Это произошло на улице Советской. Рогатко представляет 4-й округ окружного совета депутатов муниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области, Малыхин — 5-й. Они оба члены партии «Единая Россия».

Потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину, что стало поводом для нападения, считают следователи. Они возбудили уголовное дело о хулиганстве — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы.

РБК направил запрос в региональное отделение партии «Единая Россия».

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Сейчас один из депутатов задержан, с супругой подозреваемого в ближайшее время также начнут работать следователи, отметили в СК. Третьего фигуранта ищут. Для установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет со ссылкой на очевидцев, что конфликт случился после того, как женщина прошла мимо охраны, хотя была в черном списке ресторана. Она также оказала сопротивление, когда ее попытались вывести из заведения, в результате «буйного поведения» была разбита кадка с цветами.

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Единая Россия Депутаты избиение новости
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