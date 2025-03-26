Калининградские депутаты «Единой России» избили женщину и скрылись

Video

В Калининградской области двух депутатов объявили в федеральный розыск после того, как они в пьяном состоянии избили женщину. Одного из них уже задержали, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, депутаты совета депутатов Янтарного Павел Малыхин и Василий Рогатко, а также супруга Малыхина ночью 23 марта избили 37-летнюю местную жительницу. Это произошло на улице Советской. Рогатко представляет 4-й округ окружного совета депутатов муниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области, Малыхин — 5-й. Они оба члены партии «Единая Россия».

Потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий Малыхину, что стало поводом для нападения, считают следователи. Они возбудили уголовное дело о хулиганстве — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы.

РБК направил запрос в региональное отделение партии «Единая Россия».

Сейчас один из депутатов задержан, с супругой подозреваемого в ближайшее время также начнут работать следователи, отметили в СК. Третьего фигуранта ищут. Для установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет со ссылкой на очевидцев, что конфликт случился после того, как женщина прошла мимо охраны, хотя была в черном списке ресторана. Она также оказала сопротивление, когда ее попытались вывести из заведения, в результате «буйного поведения» была разбита кадка с цветами.