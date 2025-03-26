Умер режиссер Андрей Ермаш
На 69-м году жизни ушел из жизни режиссер Андрей Ермаш, сообщил Союз кинематографистов России.
В 1979 году Ермаш окончил режиссерский факультет Всесоюзного института кинематографии (мастерская Игоря Таланкина). С 1983 года Ермаш работал на киностудии «Мосфильм», снял такие картины, как «Возвращение доктора» (киноальманах «Молодость»), «Лунная радуга», «Конец вечности».
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