Умер режиссер Андрей Ермаш

Андрей Ермаш (Фото: Союз кинематографистов России)

На 69-м году жизни ушел из жизни режиссер Андрей Ермаш, сообщил Союз кинематографистов России.

В 1979 году Ермаш окончил режиссерский факультет Всесоюзного института кинематографии (мастерская Игоря Таланкина). С 1983 года Ермаш работал на киностудии «Мосфильм», снял такие картины, как «Возвращение доктора» (киноальманах «Молодость»), «Лунная радуга», «Конец вечности».

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