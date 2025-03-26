Момент опрокидывания Ан-12 при посадке в Новом Уренгое. Видео
Появилось видео с моментом жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. На кадрах видно, как самолет, у которого надломилась стойка шасси, скользит по взлетно-посадочной полосе. В один момент он задел крылом снег сбоку от полосы, самолет развернуло и вынесло на боковую полосу.
Самолет Ан-12, летевший из Саббеты в Новый Уренгой, при посадке опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, у самолета не стала на замок левая стойка шасси. Пассажиров и опасного груза на борту не было. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента, на место выехал новоуренгойский транспортный прокурор. Самолет эксплуатируется авиакомпанией «Атран».
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